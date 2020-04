Ha scoperto di essere positivo al Coronavirus sottoponendosi a una visita medica per entrare nell’esercito. Il primo cittadino di Capaccio Paestum positivo al Covid 19 è un medico di 28 anni e quando gli è stato fatto il tampone si preparava ad affiancare i suoi colleghi nella dura lotta al virus. Se non lo avesse fatto, probabilmente non si sarebbe mai accorto di aver contratto la malattia, visto che non ha alcun sintomo. Né tantomeno è chiaro dove e quando potrebbe averla contratta. Il medico nell’ultimo mese ha fatto guardie mediche e sostituzioni in ambulatori di medici di base nella sua città e in altri comuni del Cilento. Ma sempre prestando la massima cura nell’indossare i dispositivi di protezione individuale.



Nei giorni scorsi ha deciso di fare domanda per entrare nell’esercito come medico, proprio per essere d’aiuto in questo momento di emergenza, e la sua richiesta è stata accolta. Venerdì mattina a Roma è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA