Guarisce dal Covid-19, ma il suo cuore cessa di battere poche ore prima di essere dimessa dall'ospedale. Si tratta di una donna di 87 anni di Sala Consilina deceduta presso il Campolongo Hospital di Eboli.

L'87enne era ospite della casa di cura per anziani di Sala Consilina in cui si era registrato un pericoloso focolaio da Covid-19. Trasferita il 30 marzo scorso, insieme agli altri anziani della stessa casa di cura presso il nosocomio ebolitano, l'anziana nei prossimi giorni sarebbe stata dimessa dopo il risultato negativo di due tamponi. La notte scorsa, invece, è deceduta per sopravvenute complicanze.