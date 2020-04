L’Agro piange un’altra vittima del Covid 19. È Attilio Giordano, pensionato di Pagani, classe ‘38. È morto lunedì sera all’ospedale di Eboli dove era stato trasferito circa una settimana fa. Un altro dei pazienti contagiati nel reparto di chirurgia dell’Umberto I di Nocera Inferiore. L’ennesimo infetto di quel reparto.



«Chiudiamo l'ospedale Umberto I, altrimenti non ne usciamo più», dicono i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, Manlio Torquato e Giovanni Maria Cuofano. Un altro chirurgo ed un'altra infermiera dello stesso reparto si sono, tra l'altro, aggiunti ieri alla lista di coloro che, tra personale sanitario e pazienti, hanno contratto il virus nella stessa unità operativa dell'ospedale di Nocera. Sono entrambi di Nocera Superiore e sono stati trasferiti nel reparto di malattie infettive del polo Covid di Scafati. «Siamo molto preoccupati - ribadisce Torquato - Quindici soggetti infetti che si sono riversati sui territori negli ultimi giorni sono riconducibili al focolaio ospedaliero. Mi è giunta, tra l'altro, notizia che uno dei chirurghi contagiati in quel reparto, prima di sapere della sua positività, e non più tardi della giornata di venerdì scorso, abbia partecipato anche a riunioni in ospedale, con altri colleghi. La situazione, insomma, diventa sempre più difficile da gestire». Gli fa eco il collega Giovanni Maria Cuofano che ripropone l'idea di predisporre alloggi temporanei per medici, infermieri e personale socio sanitario, utilizzando aree a ridosso dell'ospedale.