LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 21:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano 232 i pacchi che altrettanti genitori avevano inviato ai popri figli al nord, grazie ad una iniziativa solidale proposta dai comuni di Oliveto Citra, Contursi Terme, Colliano, Valva e gli avellinesi Calabritto e Senerchia. Ma uno non è andato a buon fine. II mezzo, giunto a Verbania, una delle 28 città dove sono state effettuate le consegne a domicilio e gratuite per i genitori, è stato fermato dalle forze dell'ordine.Un pacco salatissimo per la ditta Torsiello che sta eseguendo il servizio. Il pacco da consegnare a Verbania era destinato ad una ragazza di Colliano che non l'ha potuto ricevere.. «L'ho restituito alla famiglia, ma giovedì ripartiamo e a Verbania ci vado io personalmente», dice, più dispiaciuto per la mancata consegna che per la multa che contesterà.Per le ore 12 si consegna presso l'area pip di Oliveto Citra e alle 18 si parte di nuovo. Stavolta nessuno resterà senza il "pacco da giu".