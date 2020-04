La comunità di Centola Palinuro piange la dipartita di una 75enne originaria del posto ma da anni residente a Bologna.

Si tratta della signora Maria Cerullo. Era intubata da venti giorni, poi in settimana il decesso. La donna, sembra abbia contratto il virus mentre si trovava in un salone di una parrucchiera. La notizia si è subito diffusa a Palinuro, località dove spesso tornava e dove vivono ancora suoi familiari. Purtroppo per le restrizioni vigenti non è stato possibile porgerle l'ultimo saluto.