I nomi di quaranta cittadini che si sono messi in quarantena volontaria vengono diffusi attraverso internet. Il sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, denuncia tutto alla Procura. In tempi di Coronavirus e di violazione della privacy, la fuga di notizie potrebbe ora costare cara all'autore del gesto. Il primo cittadino ha disposto anche un'indagine interna agli uffici, per scoprire se la lista sia stata diffusa da qualche dipendente. La lista contiene i nomi di alcuni cittadini, residenti a Nocera Superiore, che sono in isolamento domiciliare preventivo in linea con le disposizioni del decreto ministeriale. L'elenco sarebbe stato trafugato negli uffici del municipio e poi fatto circolare attraverso WhatsApp. "E' un fatto grave - ha dichiarato il sindaco Giovanni Maria Cuofano - diffondere in maniera impropria e illegale un elenco di cittadini che si sono disposti in isolamento domiciliare. Sono dati sensibili. Si tratta di cittadini non contagiati e non iscritti nell'elenco dei casi sospetti. Sono cittadini esemplari ai quali va il mio ringraziamento, perché attraverso il loro senso di responsabilità hanno dimostrato in concreto di voler bene alla comunità, eseguendo le disposizioni varate dal decreto a firma di Giuseppe Conte". Alcuni di questi, erano rientrati dal Nord e si erano messi volontariamente in quarantena. Tra di loro, qualcuno presentava anche problemi di salute. Dopo l'indagine interna, Cuofano ha presentato un esposto alla procura contro ignoti. "Ho dato mandato all'ufficio legale di sporgere denuncia contro ignoti per questo atto grave e scellerato e al segretario generale di avviare un indagine interna per trovare il responsabile dell'accaduto. Tale gesto, ascrivibile a reato penalmente e civilmente perseguibile, è una palese violazione della privacy".