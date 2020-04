LEGGI ANCHE

Un'edicola diè stata chiusa questa mattina dai vigili urbani. Nonostante le proteste dell'edicolante di via Cabrera, gli agenti della polizia locale non hanno voluto saperne ed hanno imposto la chiusura. Oggi, secondo quanto previsto dall'ordinanza della Regione Campania, le edicole potevano restare aperte per assicurare la normale diffusione dei quotidiani. «A parte l'illegalità del provvedimento - ha detto- ho avuto danni ingenti perché questa mattina c'erano tante notizie che riguardavano Nocera Inferiore e ci sarebbe stata una buona vendita. Ho mostrati agli agenti i giornali che mi erano stati recapitati dal distributore, ma non c'è stato nulla da fare. Alla fine mi sono arresa ed ho abbassato le saracinesche. Ma farò tutto quello che mi compete».