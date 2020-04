Dopo il finto tampone, anche la finta sanificazione del palazzo, allo scopo di truffare chi ci casca o di entrare in casa, per rubare denaro o oggetti preziosi. Accade a Nocera Inferiore, dietro segnalazione dell'associazione di protezione civile di volontariato, "Club Universo", che in un messaggio ha lanciato un allarme a tutti i cittadini. Stando a quanto riferiscono, un uomo, residente nel quartiere di Piedimonte, era stato contattato al telefono intorno alle 23.30 di ieri da una persona, che spacciandosi per volontario dell'associazione comunale, aveva avvertito di una imminente sanificazione del condominio in ragione di un caso sospetto.

L'uomo, ascoltando quel monito, aveva poi attaccato il telefono e proceduto ad effettuare un riscontro personale e verifica all'informazione ottenuta poco prima. Ma quando ha contattato la vera associazione di volontariato, ha scoperto che la comunicazione precedente non era reale. «Non aprite a nessuno - si legge nella nota del Club Universo - chiamate subito i vigili. Noi non facciamo sanificazioni, nè chiamiamo alle 11.30 di sera». Il destinatario della telefonata non aveva tuttavia permesso a chi era dall'altra parte del telefono, di fare il suo ingresso all'interno del condominio. Il caso di una potenziale truffa è stato sventato, ma resta alta l'attenzione, perchè non è la prima volta che a Nocera Inferiore accadono fatti simili. A fine febbraio, due auto dell'Asl erano state rubate proprio con l'intento di entrare all'interno di stabili e condomini, con la scusa di effettuare tamponi ai singoli residenti. Un modo come un altro per entrare in casa altrui, magare, per rubare qualcosa e approfittare della paura legittima delle persone sull'emergenza da Coronavirus.

