Prete sfila in processione per le strade diSul Tusciano contavvenendo ai decreti della presidenza del Consiglio dei MInistri per evitare il contagio dal coronavirus. L'episodio è accaduto questa mattina quando don Marco De Simone a bordo di un pik up dellaha sfilato in preghiera per le strade del piccolo paese.Il prete ha anche salutato i fedeli e concittadini mentre attravresava le frazioni di Olevano Sul Tusciano. La manifestazione è stata anche propagandata sui social nella pagina Unità Pastorale di Olevano Sul Tusciano. «Domenica delle Palme 2020... Isolati.... aiutiamoci con la creatività dell’amore! (Papa Francesco). Un grande grazie alla protezione civile - è stato scritto su Facebook - di Olevano sul Tusciano, con il Corpo della Polizia Municipale e L’arma dei Carabinieri, perché come angeli invisibili ci custodiscono e sovvengono ai nostri bisogni. Riconoscente all’amministrazione che mi permette di poter essere vicino a tutti voi!!! Insieme tra noi e con Gesù ce la faremo!!! »