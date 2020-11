Focolaio in Comune ad Oliveto Citra, con quattro dipendenti positivi su 14 in forza presso gli uffici. Sanificazione e quarantena, tamponi per tutti, amministratori inclusi, hanno escluso per ora altri contagi, ma bisogna attendere alcuni giorni per ripeterli. Preoccupazione elevata, anche se gli uffici sono chiusi al pubblico e si entra solo per appuntamento. Tuttavia, il rischio è di avere personale assente causa forza maggiore, in un momento di grande lavoro in un Comune colpito che conta 30 positivi ad oggi, 13 guariti e due decessi in pochi giorni appartenenti allo stesso ceppo familiare

