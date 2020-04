LEGGI ANCHE

Gli esponenti del Movimento 5 Stelle della provincia di Salerno, le senatrici Luisa Angrisani e Felicia Gaudiano, la deputata Virginia Villlani e il consigliere Michele Cammarano, intervengono sul focolaio di contagi registrati all'ospedale Umberto I chiedendo il commissariamento del direttore sanitario: «La causa - dicono in una nota congiunta - è da individuare in una gestione errata dell'emergenza Covid 19». «Abbiamo inviato questa mattina - spiegano - una lettera al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, al direttore dell'Asl Salerno Mario Iervolino, e al direttore generale della Protezione Civile regionale Italo Giulivo, per segnalare alcune gravi criticità registrate nel presidio Ospedaliero di Nocera. Criticità acuite dall'appello rivolto ieri dai sindaci di Nocera Inferiore e di Nocera Superiore, per i gravi casi di contagio registrati all'interno della struttura. Innanzitutto l'insufficienza di macchinari per la terapia intensiva, mancanza di farmaci retrovirali, ma anche gravi carenze di maschere FFP2, FFP3, tute e gambali».



«In questi giorni - proseguono - abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di cittadini e operatori sanitari preoccupati e allarmati. Viviamo un momento di grave emergenza sanitaria, ma è prioritario evitare che il livello di allerta, che si registra in alcune regioni del Nord, si verifichi anche qui in Campania. Nella nostra Regione infatti, dobbiamo già fare i conti con una profonda fragilità del sistema sanitario regionale. È necessario fare ogni sforzo possibile al fine di garantire la sicurezza degli operatori sanitari e le migliori cure possibili ai pazienti, facendo ognuno la propria parte con spirito collaborativo. Per questo non solo occorre individuare zone di sicurezza come è avvenuto in altre strutture sanitarie campane, ma addirittura - si conclude la nota - prevedere il commissariamento della direzione sanitaria».

. Si tratta di medici, infermieri e pazienti che hanno contratto il Coronavirus. Una situazione d'emergenza che ha spinto i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore,a chiedere la chiusura temporanea dell'ospedale per poter riorganizzare la struttura ed effettuare la sanificazione degli ambienti.. Dai sindaci, inoltre, era arrivata anche la proposta di utilizzare alcuni locali della caserma Libroia per ospitare il personale sanitario impegnato nella lotta al virus. L'Asl di Salerno, dal canto suo, ha avviato una riorganizzazione dei reparti, delocalizzando fino al 30 maggio la Chirurgia e l'Ortopedia all'ospedale di Sarno. Contestualmente, fanno sapere dall'azienda sanitaria, si provvederà a sanificare per step i reparti dell'Umberto I, partendo da quello di Chirurgia e Otorinolaringoiatria. È stata disposta, inoltre, la quarantena per il personale che ha avuto contatti con le persone risultate positive.