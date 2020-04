Una delle ultime persone che aveva sentito telefonicamente, qualche giorno fa, è una delle sue figlie spirituali che aveva battezzato oltre 40 anni fa e, nonostante facesse fatica a respirare e parlasse con un filo di voce, aveva voluto tranquillizzarla, dicendole che stava bene, che presto si sarebbe ripreso. Padre Olimpio Petti era un punto di riferimento per tanti, in tutto l’Agro nocerino sarnese. È morto ieri pomeriggio, stroncato dal Coronavirus. Frate francescano, 98 anni compiuti il 21 ottobre dello scorso anno, Padre Olimpio si era ammalato qualche settimana fa. Era risultato positivo al virus che aveva contratto nell’infermeria del convento di Santa Maria degli Angeli di Nocera Inferiore, dove si era ritirato alla fine del 2016 e dove era in isolamento da quando aveva scoperto di essere stato contagiato.



Aveva i suoi acciacchi, nei mesi scorsi aveva avuto qualche problema di salute, ma si curava ed andava avanti con l'entusiasmo di un fanciullo, con lo spirito di chi affronta ogni giorno come se fosse l'ultimo, e il più bello. Padre e nonno spirituale di intere generazioni, il «frate buono» che per circa trent'anni era stato parroco della chiesa di Bagni a Scafati, aveva dedicato la sua vita a San Francesco, diventando negli anni successivi guida dell'ordine francescano di Angri. Proprio nella città doriana padre Olimpio aveva vissuto gli ultimi anni, anima del convento di San Francesco, simbolo ed espressione di una spiritualità che aveva aggregato amore ed entusiasmo attorno alla piccola chiesa di via Risi.