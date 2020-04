LEGGI ANCHE

Com'era ampiamente prevedibile, annullati i festeggiamenti in onore della "Madonna del Carmelo" detta "delle Galline" che dovevano tenersi a Pagani da venerdì 17 a lunedì 20 aprile., è stata l'Arciconfraternita della Madonna delle Gall ie, guidata dal priore Giuseppe "Pippo" Tortora.«Cari fedeli, tutti voi sapete quanto la nostra città di Pagani sia profondamente legata alla Madonna delle Galline - si legge nella nota ufficiale dell'Arciconfraternita - Con questo messaggio, d’intesa con la curia, ufficializziamo che le celebrazioni per la festa in onore della Madonna delle Galline non si svolgeranno. Siamo dispiaciuti e addolorati. Ma, in questo momento più che mai, vogliamo affidarci ancora, con devozione e fede, alla nostra Mamma Celeste, perché ci conforti e ci sostenga nella prova. Proveremo comunque, per quanto e come possibile, a fare in modo che la Madonna entri nelle nostre case attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e le nuove tecnologie».probabilmente nel mese di settembre, oppure se i paganesi dovranno aspettare il 2021 per riabbracciare la propria Vergine e festeggiare la propria Pasqua. Non mancano però i programmi civili per festeggiare in maniera intima e privata, ma soprattutto a casa.L'associazione culturale "Ambress'...am press", ad esempio, realizzerà la rassegna "Istantanee dalla Festa - edizione #iorestoacasa" con concorso e mostra fotografica, proiezioni social del documentario "L'Africano" dedicato a Franco Tiano e un flash mob nella giornata di domenica 19 aprile supportato da Novea Radio del gruppo Radio Base. Tutti i paganesi dovranno abbellire i balconi con le classiche lenzuola e cantare i canti "a fronna" tipici della festa.. I portoni di via Matteotti e del resto del centro storico, con in prima linea il tosello storico di Casa Califano, sono pronti per vivere in maniera privata e intima il ricordo della festa.. Una festa diversa, sicura e in pieno rispetto delle normative vigenti.