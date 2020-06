Serena Ricciardi è una infermiera di Sala Consilina, lavora a Pavia ed è stata in prima linea, come tanti sue colleghe e colleghi nella battaglia contro il Covid. Un simbolo di resistenza, di gente del sud che pur lavorando a centinaia di chilometri di distanza da casa diventa un esempio, un punto di riferimento. E ora è diventata anche un simbolo fotografico. Questo perché la pneumologa Antonella Balestrino per descrivere tutta la gioia per la chiusura del reparto Covid dell'Ics Maugeri di Pavia, che era stato aperto lo scorso 16 marzo ha “usato” Serena e la scritta della sua tuta bianca «È finita veramente». L'ultimo paziente è stato dimesso il 10 giugno.

«Abbiamo colto il momento subito dopo la dimissione, quando si sono spente le luci del reparto. È stato un po' come calare finalmente il sipario su quest'esperienza, che è stata drammatica, ma anche formativa per noi medici», ha scritto Balestrino. In tre mesi nei 35 posti letto della struttura sanitaria sono stati curati150 pazienti.

Una festa per il personale sanitario e per Serena che ha anche partecipato - si nota nel video, è quella a sinistra - al brindisi di fine emergenza.



Serena a inizio emergenza aveva anche inviato un video-appello nel quale raccontata l'esperienza e l'emergenza con cui si confrontava ogni giorno. E anche il suo compagno, che lavora nel mondo sanitario, faceva lo stesso. Un appello per chiedere ai salernitani di restare a casa, di rispettare la quarantena. Un simbolo e un esempio. Oltre che, soprattutto, un'eroina in tuta bianca.