Circa un mese di lavori, oltre un milione e mezzo di euro spesi e molteplici annunci da parte del sindaco Adamo Coppola di una imminente apertura. Eppure l’ospedale civile di Agropoli, riconvertito in Covid Hospital per affrontare l’emergenza, in questa sua nuova veste resta chiuso. Ad oggi, infatti, benché dal punto di vista strutturale e delle apparecchiature il presidio di via Pio X sia pronto, mancherebbero ancora i farmaci, i dispositivi medici e il personale, in particolare anestesisti.



Ma soprattutto c’è un altro problema: mancano i pazienti. Il picco dell’emergenza coronavirus, infatti, è ormai alle spalle, il numero di ricoveri cala ed è gestibile nelle strutture già funzionanti. Secondo il sindaco Adamo Coppola, però, se ci fosse la volontà, l’ospedale sarebbe già aperto. Il primo cittadino ha proposto il trasferimento dei pazienti Covid attualmente ricoverati a Vallo della Lucania ma tale ipotesi è poco percorribile considerato che attualmente sono soltanto tre e tutti sulla via della guarigione. Discorso simile per quelli ospiti di altre strutture. L’opzione due, paventata dall’amministrazione comunale, è di renderlo comunque funzionale con altri reparti a servizio di un pronto soccorso, considerata anche l’imminente stagione estiva con il possibile aumento di presenze sul territorio. Ma anche questa ipotesi sembra poco percorribile poiché abbandonare l’idea di un Covid Hospital con la prospettiva di una nuova emergenza ad ottobre, lascerebbe la Regione senza una struttura di riferimento. © RIPRODUZIONE RISERVATA