A Positano l'apertura dell'anno scolastico è rinviata a giovedì 24 settembre. Lo stabilisce un'ordinanza firmata oggi da, sindaco di una delle città simbolo della Costiera Amalfitana. Due le ragioni alla base della decisione assunta da De Lucia e contenute nell'ordinanza: la prima è quella relativa alle «problematiche ancora esistenti in materia di distanziamento, di fornitura di banchi monoposto, di test sierologici nonché in materia di trasporto scolastico e trasporto pubblico locale», la seconda invece è legata alle elezioni del 20 e 21 settembre, quando i cittadini di Positano saranno chiamati ad esprimersi su referendum per il taglio dei parlamentari, sull'elezione del presidente della Regione Campania e il rinnovo del Consiglio regionale, nonché ad eleggere il nuovo sindaco (essendo un comune sotto i 15mila abitanti, a Positano non è previsto l'eventuale turno di ballottaggio).