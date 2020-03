LEGGI ANCHE

Un uomo di Sala Consilina di circa 70 anni risultato positivo al Coronavirus ma asintomatico è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidata dal capitano, in strada a circa un chilometro da casa. Ha riferito che stava andando a dar da mangiare ad alcuni suoi animali in un casolare. È stato denunciato per diffusione volontaria di epidemia. Sul posto anche la Polizia locale. Sono 11 i positivi a Sala Consilina, uno ad Atena Lucana.