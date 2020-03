LEGGI ANCHE

CORBARA. L'uomo di 48 anni, residente a Nocera Inferiore, risultato positivo al Covid-19, come annunciato ieri sera dal sindaco Manlio Torquato, ha permesso di individuare un paio di nuclei familiari con i quali sarebbe venuto a contatto., venute nei giorni scorsi a contatto con la persona residente a Nocera Inferiore. «Si tratta di un provvedimento - si legge in una nota - resosi necessario e disposto, sentito il medico curante e le attività intraprese dall'Asl Salerno». Il nocerino non presenta febbre e le sue condizioni, tuttavia, non desterebbero preoccupazione. Nei giorni scorsi, sempre a Corbara, una famiglia ritornata in città da Brescia, agli inizi di marzo e quindi in concomitanza con l'istituzione della "zona rossa" in tutta la Lombardia, era stata poi obbligata alla quarantena dallo stesso sindaco.Individuare le due famiglie venute a contatto con il nocerino, invece, è il frutto di un lavoro di Asl e forze dell'ordine, che si erano attivate già ieri sera, dopo l'esito del tampone positivo nei riguardi del 48enne.