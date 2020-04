Rania ha 11 anni. Occhi neri profondi e tanti sogni nel cassetto. È marocchina, figlia di immigrati, ma è nata a Scafati dove vive da sempre insieme ai suoi genitori. Il suo nome balza agli onori della cronaca in piena emergenza Covid e la sua storia diventa una nota piacevole tra tante notizie drammatiche, che merita di essere raccontata. È stata Rania a tradurre in arabo il materiale informativo anti-covid che le istituzioni locali hanno voluto distribuire tra la comunità extracomunitaria, concentrata soprattutto nell’area del centro storico di Scafati.



Nonostante abbia solo 11 anni, Rania, infatti, parla ben tre lingue, arabo, francese e italiano. Merito di papà Hicham e mamma Noemi, lui operaio, lei casalinga, da quindici anni a Scafati. Sono stati loro a valorizzare le sue potenzialità, consentendole di studiare per costruirsi un futuro. Rania è la più piccola di tre sorelle, frequenta la prima classe della scuola media «Tommaso Anardi» ed è molto brava, soprattutto nelle materie letterarie e in lingue. «Le piace studiare, si impegna, a casa porta sempre buoni voti», dice con un pizzico di orgoglio papà Hicham. È stato lui a chiedere a sua figlia di tradurre il materiale anti-covid per gli altri connazionali. La ragazzina non ha esitato ad accettare, facendo in modo che, nel giro di poche ore, fosse disponibile anche una versione in arabo del vademecum sulle norme di contenimento della diffusione del Covid 19 che l’amministrazione comunale ha voluto predisporre per consentire a tanti extracomunitari, che non conoscono bene l’italiano, di sapere quali regole seguire per evitare rischi di contagio. © RIPRODUZIONE RISERVATA