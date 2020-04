Michele ha 40 anni di Sassano, a marzo è risultato positivo al Coronavirus ed è stato ricoverato nel reparto Covid di Polla. Pochi giorni anche sua madre, Maria, di 65 anni, ha scoperto di essere contagiata e pure è stata ricoverata nel reparto diretto da Domenico Rubino. Positivi anche altri familiari ma privi di sintomi e rimasti in casa a portare avanti la difficile routine familiare in tempi di emergenza e quarantena. Michele alla vigilia di Pasqua potrebbe cominciare il suo percorso di guarigione con il primo tampone negativo, con la possibilità di andare nel reparto post-covid ma decide di rinunciare al percorso e di restare ancora in reparto per trascorrere la Pasqua con la mamma. Considerando la presenza di altri posti letto e - per fortuna - la non necessità altri ricoveri, il personale sanitario acconsente e permette che madre e figlio di trascorrere la Pasqua insieme e con loro medici e infermieri e uova di cioccolata. Nella speranza di poter tornare presto a casa insieme. © RIPRODUZIONE RISERVATA