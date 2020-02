LEGGI ANCHE

La Regione Campania domani consegnerà un riconoscimento al giovane ricercatore dello Spallanzani originario di Montecorvino Rovella, Domenico Benvenuto, a lavoro sul coronavirus. Lo ha annunciato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, a Lira Tv. In merito al Coronavirus, De Luca ribadisce che «ad oggi non abbiamo motivi di allarmi particolari».«Siamo di fronte ad una questione di grande delicatezza che va seguita con attenzione senza sottovalutare nulla - ha sottolineato - bisogna fare un lavoro di prevenzione attento ma no ad un allarme generalizzato. Siamo pienamente attrezzati, stiamo lavorando di intesa continua con il ministero della salute, il Cotugno è pronto ad accogliere eventuali pazienti ma ad oggi non abbiamo motivi di allarmi particolari». Ribadisce che il numero verde 800909699 è attivo per fornire informazioni ed in merito alla ricerca aggiunge: «Dal punto di vista del sistema sanitario e della ricerca siamo una delle realtà all'avanguardia del mondo».