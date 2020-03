LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricoverato d'urgenza per Covid -19, viene trasferito asenza alcuna possibilità, per questione di tempo, di preparasi un borsone con gli effetti personali. In suo sostegno sono arrivati i carabinieri. Una pattuglia della Radiomobile della Compagnia dguidata dal capitano Davide Acquaviva ha effettuato così un “trasporto protetto” dadi un borsone contenente effetti personali di un 50enne ricoverato all’ospedale “Mauro Scarlato” di Scafati.L’uomo, due giorni prima, era stato riscontrato positivo al tampone per Covid-19 e d’urgenza trasportato e ricoverato con ventilazione artificiale al nosocomio scafatese. La sua famiglia, a causa dell’immediatezza del trasporto in ospedale, non aveva avuto il tempo di approntare un borsone contenente effetti personali per affrontare il ricovero, senza nemmeno poter poi recapitare l’occorrente, a causa del conseguente stato di quarantena per l’intero nucleo famigliare. Hanno chiamato quindi il sindaco di, Pietro Pessolano, per chiedere sostegno e il primo cittadino, ricordiamo anch'egli positivo, si è rivolto a Carabinieri dihe, munendo i militari di idonei dispositivi di controllo ha organizzato, con una gazzella della Sezione Radiomobile, un servizio di trasporto con materiale isolante, recapitando il necessario al ricoverato, tramite il personale sanitario.