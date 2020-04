LEGGI ANCHE

ROCCAPIEMONTE. Tamponi agli agenti della polizia municipale, sono tra le categorie a rischio. E' questo il senso della nuova richiesta che anche oggi il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano ha ribadito, insieme all'assessore alle politiche sanitarie Daniemma Terrone, sottolineando l'urgenza di effettuare quanto prima i tamponi al corpo di polizia municipale, ma anche ai cittadini per monitorarne le condizioni di salute. Un'attenzione particolare, quella richiesta dal primo cittadino, riguardo quelle categorie che in prima persona si ritrovano impegnate per strada, a contatto con le persone, per motivi di lavoro o per fornire aiuto a chi non può uscire di casa. Oltre, ovviamente, per il controllo del territorio.«Dopo i dipendenti delle Rsa - ha detto attraverso il suo profilo social - delle case di cura e di riabilitazione, e di quelle di riposo per anziani, dove già è stato effettuato lo screening e si è in attesa dell’esito, e dopo la richiesta fatta a favore della categoria dei medici di base e dei pediatri di famiglia, oggi è stata avanzata istanza anche per il corpo della Polizia Municipale, impegnato nei controlli e nella gestione della sicurezza in città, e per i volontari delle associazioni che si stanno spendendo per i cittadini di Roccapiemonte in questo tempo sospeso e difficile. Attendiamo risposte concrete, che possono giungere soltanto attraverso la pratica dei tamponi a favore delle categorie più esposte al rischio e che, nonostante tutto, continuano a prestare la loro professione ed il loro impegno - anche volontario - per Roccapiemonte. Pensiamo per questo anche ai componenti della Croce Rossa Italiana - sezione locale, a quelli del Nucleo di Protezione Civile, alle Guarde Ambientali, ad ogni singolo volontario di quelle associazioni scese in campo da oltre quaranta giorni per sostenere la lotta al virus, persone che sono anzitutto cittadini che, con spirito di abnegazione per il loro paese, offrono ogni giorno disponibilità e sorrisi per i rocchesi»., dopo che un primo agente della polizia municipale era risultato positivo al Covid-19. L'uomo si trovava già a casa, dopo la prima settimana di marzo. Di recente, invece, a causa di una leggera influenza che aveva colpito un ufficiale del corpo, l'amministrazione comunale aveva disposto il tampone per altri 10 agenti, che erano poi risultati tutti negativi.