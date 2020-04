Sono soltanto due i contagiati attualmente intubati al Ruggi e da tre giorni non registrano nuovi arrivi in rianimazione. Cala drasticamente il numero di pazienti che necessitano di ventilazione meccanica invasiva rispetto a un mese fa, quando in quattro giorni giunsero otto persone in reparto. A contribuire al cambio di passo l’avvio in una fase più anticipata delle terapie farmacologiche sperimentali, che stanno riducendo l’aggravamento dei quadri polmonari. Ad oggi, i deceduti tra i pazienti ventilati sono nove, tutti alle prese già con almeno una patologia pregressa, così come sono altrettanti i guariti. I tamponi eseguiti ieri confermano la tendenza: su 376 solo 5 positivi, l’1,3%.



Sono trenta, complessivamente, le persone trattate con ventilazione meccanica e non, dal 10 marzo, al plesso ospedaliero di via San Leonardo, su 50 pazienti covid totali. Di questi, come detto, nove sono deceduti, rappresentando il 18 per cento del totale dei contagiati e il 30 per cento rispetto ai pazienti ventilati. Quelli intubati in rianimazione al Ruggi finora sono stati undici, tutti con almeno una comorbidità, cioè le patologie dalle quali è affetto il paziente al momento di contrarre, in questo caso specifico, l’infezione da coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA