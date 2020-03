LEGGI ANCHE

Sono 24 le persone contagiate a Sala Consilina, comune nel cuore di Vallo di Diano e uno dei 4 posti in quarantena da domenica 15 marzo per effetto dell'ordinanza emessa dal presidente della Regione Campania. L'ultimo caso emerso è quello di un anziano ospite di una casa di riposo, trasferito all'ospedale di Oliveto Citra. La struttura è stata di fatto sigillata.«In giornata saranno effettuati i tamponi agli operatori e agli ospiti della struttura», spiega all'Adnkronos il sindaco di Sala Consilina,.«Stiamo monitorando la situazione e cerchiamo di delimitare la catena di contagi», racconta Cavallone. La situazione nel Vallo di Diano è precipitata a seguito di un raduno di catecumenali tenuta a fine febbraio in un albergo di Atena Lucana: da lì sarebbe partita la catena di contagi che ha reso necessario il provvedimento di quarantena per Sala Consilina, Atena Lucana, Polla e Caggiano. La cittadinanza, spiega Cavallone, «sta reagendo bene, nella media nazionale: la stragrande maggioranza ha capito, mentre fino a qualche giorno fa c'era qualcuno un pò più resistente, ma sembra si stia andando verso una normalizzazione».