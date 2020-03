Il Paladino lounge bar a Sala Consilina è uno degli storici locali del Vallo di Diano, punto di raccolta da decenni dei giovani del comprensorio. E fa di certo rumore la presa posizione di Michele Fazio e Concettamaria (marito e moglie che gestiscono il locale) per quei valdianesi, laddove ci siano, che potrebbero aver lasciato le zone rosse in queste ore.

"Se vivi, lavori o studi al Nord e sei sceso o stai scendendo nel Vallo di Diano, ora ti chiediamo una grande prova di civiltà. Sappiamo che gli aperitivi o le cene fuori piacciono a tutti, soprattutto se si incontrano vecchi amici, ma questo non è il momento. Non avremmo mai voluto dirti 'Tu non puoi entrare', non lo abbiamo mai fatto con nessuno, ma adesso sei tu che devi darci dimostrazione di aver capito ed evitarci questa cosa. Ad emergenza finita offriremo un aperitivo a tutti coloro che da buoni cittadini si sono messi in quarantena. Dopo brinderemo alla salute di tutti".

Una presa di posizione che sarà imitata anche da altri locali del Vallo di Diano.

