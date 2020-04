LEGGI ANCHE

Sono poco meno di 2.500 le aziende che, nei primi tre mesi del 2020, hanno già abbassato le loro saracinesche in maniera definitiva. In pratica 830 ogni mese, e cioè 27 al giorno.Con un bilancio, quindi, negativo, pari al -0,6%. Chiaro segno di un contesto economico in fase di contrazione. È la fotografia da effetto Coronavirus del sistema economico provinciale che emerge dal rapporto Movimprese di Infocamere, che ha analizzato il numero delle nuove aziende che hanno iniziato il proprio lavoro, e di quelle che hanno, invece, chiuso.Anzi, il più negativo registrato dal 2013 ad oggi, e quindi da sette anni a questa parte. Nel 2013 il rapporto di natalità e mortalità aziendale fu del -0,76 per cento ma con numeri decisamente più importanti: a fronte di 2.441 aziende aperte, nei primi tre mesi dell'anno, ne chiusero 3.366. L'anno successivo, la forbice tra aperture e chiusure è andata via via riducendosi, fino ad arrivare allo zero del primo trimestre 2018. Con 2.377 nuove imprese e 2.382 chiusure.Il dato registrato da gennaio a marzo cancella i progressi fatti dal sistema produttivo salernitano negli ultimi anni. Ecco le aziende che hanno terminato il loro lavoro. Stando al monitoraggio di Movimprese, ancora una volta il settore più martoriato è quello del commercio: 318 i nuovi negozi nati nel primo trimestre, ma 835 quelli che hanno dovuto dire basta. Non è andata bene neppure per le imprese di costruzioni (157 le nuove registrate, ma 242 le chiusure), e per le attività di alloggio e ristorazione. Sono 38 le strutture ricettive chiusure in provincia di Salerno e ben 183 le attività di bar o ristorazione che non riapriranno più. Male anche l'industria pesante, soprattutto nei settori della metallurgia (32 aziende in meno), dell'abbigliamento (25 chiusure), e del legno (15). Decine di chiusure ci sono state anche nel comparto dei servizi alle imprese, finanziarie, assicurazioni., dove il rapporto tra aperture e chiusure è del -1,22% (296 le nuove botteghe; 520 quelle chiuse). A far pendere l'ago della bilancia in chiave così negativa per il sistema economico provinciale in questi primi mesi dell'anno non è solo il numero di aziende che hanno chiuso solo una parte, verosimilmente, per problemi legati esclusivamente alla pandemia ma è anche il numero, esiguo, di quelle nuove. È proprio questa cifra di 1.744 unità ad essere anche in termini assoluti la peggiore dal 2013 e oltre, a ritroso, anche dal 2009 (quando le nuove imprese erano 2.151) anno in cui si iniziò a sentire in maniera violenta l'impatto della crisi finanzia mondiale.Il sistema economico salernitano è, assieme al contesto irpino, quello che se ne è uscito peggio da questo trimestre iniziale. Con il suo -0,6%, Salerno ha eguagliato i livelli delle province più martoriate d'Italia per gli effetti del virus, come Bergamo e Brescia, e ha ottenuto risultati peggiori di contesti come Bologna e Verona che sono stati più toccati dal virus. A livello regionale, come detto, solo il tessuto produttivo avellinese ha portato un risultato peggiore (618 aperture e 952 chiusure, con un bilancio del -0,75%). Decisamente più contenute le cifre di Benevento (-0,46%), Napoli (-0,34%) e Caserta (-0,23%). A livello nazionale nessuna provincia ha chiuso il trimestre con un risultato positivo: la migliore performance arriva da Catania e Roma con il -0,03%. Fanalino di coda della penisola è la provincia di Ferrara, dove il trend di natalità e mortalità di impresa è stato del -1,34%.