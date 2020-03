In un solo giorno altri cinque casi di positività al Coronavirus nel Salernitano: uno a Eboli, uno a Scafati e tre a San Valentino Torio, questi ultimi collegati al professore già contagiato nei giorni scorsi. In tutto, sono dunque 10 i casi finora registrati in provincia di Salerno.

Positivo. Questo l'esito del tampone arrivato nel pomeriggio di ieri al Maria Santissima Addolorata di Eboli dall'ospedale Cotugno di Napoli. «È in discrete condizioni - spiega Mario Minervini, direttore sanitario del nosocomio cittadino verrà immediatamente trasferita a Napoli, al Cotugno, per le cure necessarie. Tutto il personale sanitario e le persone che hanno avuto contatti con lei sono in quarantena». Dunque, la paziente non può rimanere nell'ospedale di Eboli: il nosocomio è dotato di due camere ad alto isolamento a «pressione negativa», non utilizzabili da anni e che, nonostante le assicurazioni da parte della dirigenza, non sono state rimesse in funzione negli ultimi giorni. Le notizie di un caso di Covid-19 si sono susseguite in maniera frenetica già dalla tarda serata di mercoledì, quando la signora di 72 anni originaria di Pompei, è giunta nel nosocomio cittadino dal Campolongo Hospital con una diagnosi di polmonite nosocomiale. La signora si era recata nella struttura privata per un intervento di protesi all'anca e la sua permanenza si è protratta per sei giorni fino a quando, mercoledì sera, intorno alle 19.30 si è deciso di trasferirla, con una semplice ambulanza del 118, al Santissima Addolorata, dove, è stata accolta nel reparto di medicina e chirurgia. Nessuno ha pensato al Coronavirus. Campanello d'allarme dopo le parole della figlia della paziente: «Mio fratello è spesso in viaggio per lavoro. Sale e scende da Milano - ha detto-. Ha anche lui la febbre».

Quello che sembrava il decorso normale di una polmonite ha così assunto i contorni di un vero e proprio allarme. La signora è arrivata e ha sostato nel pronto soccorso. In seguito è stata portata in radiologia per eseguire Tac e radiografia e, successivamente è stata portata in reparto. Difficoltà respiratorie i medici le avevano riscontrate ma tutto sembrava essere conforme alla sintomatologia dell'anamnesi del Campolongo Hospital: polmonite nosocomiale. A causa della tosse insistente, la paziente viene visitata dallo pneumologo e dall'infettivologo. Viene stabilito di eseguire il tampone e si decide di spostare la signora in una stanza isolata, sempre nel reparto di medicina. Solo a questo punto, scatta il protocollo. Il personale medico del turno notturno è stato messo in quarantena e sono stati richiamati tutti quelli che avevano prestato servizio nel pomeriggio. In quarantena anche medici e infermieri del Campolongo Hospital: in totale, circa 40 persone sono finite in isolamento. Tra gli infermieri del presidio ebolitano si è generata preoccupazione e caos soprattutto per le superficialità commesse nella gestione del caso, responsabilità forse imputabili a una diagnosi non corretta. D'altra parte, però, la polmonite è di stagione e, non avendo un riscontro immediato rispetto al rischio cui fosse stata esposta la signora ovvero, nessuno ha detto ai medici del Campolongo Hospital che il figlio della donna era spesso a Milano per lavoro. Qualcuno promette denunce penali e farà la quarantena in ospedale per non mettere in pericolo i propri familiari. «Atteniamoci alle disposizioni e manteniamo la calma - raccomanda il primo cittadino, Massimo Cariello, che intanto ha ordinato lo stop dei mercati cittadini -. Nella massima osservanza delle disposizioni sanitarie, stiamo mettendo in pratica tutte le misure necessarie. Faccio appello a tutti i cittadini a mantenere la calma e confido nel buon senso di ciascuno. La comunità ebolitana dimostri di essere responsabile e coesa, come sempre ha fatto, anche in questo frangente così delicato». Sempre nel pomeriggio di ieri, un altro caso sospetto è giunto al Maria Santissima Addolorata. Si tratta di un giovane avvocato che ha subito detto di aver avuto contatti con zone a rischio. Le procedure questa volta sono scattate immediatamente ed è stata utilizzata la tenda pre-triage per l'accoglienza. L'esito del tampone arriverà nella mattinata odierna.

Primo caso di Coronavirus anche a Scafati. È un'anziana di oltre settanta anni che era già in quarantena domiciliare. A darne conferma, nel tardo pomeriggio di ieri, è stato il sindaco Cristoforo Salvati. La donna era già in isolamento spontaneo da diversi giorni, monitorata dal medico di base e dall'Asl salerno, perché era rientrata a Scafati dopo una lunga permanenza a Casalpusterlengo, nella zona rossa. «Ho appena appreso che una nostra concittadina è risultata positiva al Coronavirus in seguito al tampone domiciliare analizzato dall'ospedale Cotugno - ha scritto Salvati sulla sua pagina Facebook - Si tratta di un'anziana che si trova già da diversi giorni in isolamento spontaneo domiciliare, monitorata dal medico di base e dall'Asl Salerno. La donna in questione era rientrata da Casalpusterlengo e, segnalata da me e dal medico di base all'Asl, sottoposta immediatamente al protocollo. La signora sta bene ed è stata sottoposta a tampone in seguito ad un rialzo termico ma non presenta complicanze. Attendiamo, in ogni caso, la conferma dall'Istituto superiore di Sanità e intanto l'Asl ha attivato il protocollo per la positività al Covid-19 che prevede di sottoporre al tampone anche gli altri famigliari (già in isolamento spontaneo insieme alla signora). Invito i cittadini a stare calmi e ad osservare scrupolosamente le misure precauzionali ed igienico-sanitarie indicate dalla Presidenza del Consiglio». E in serata altri tre casi nell'Agro Nocerino: sono arrivati solo dopo le 21 i risultati dei tamponi effettuati in mattinata su cinque persone asintomatiche, che sono state a stretto contatto, nelle ultime settimane, con l'insegnante di San Valentino Torio risultato affetto da coronavirus. Di questi, 3 hanno dato esito positivo al Covid-19, e fanno riferimento alla moglie e ai due figli maggiori dell'uomo. L'insegnante, che già da tempo era in isolamento con terapia domiciliare, nella mattinata di ieri, con il sopraggiungere di ulteriori sintomatologie, è stato trasferito al Cotugno per potenziare le cure. L'uomo insegna all'Istituto Comprensivo Don Bosco-D'Assisi di Torre del Greco, e nelle ultime settimane aveva avuto contatti con la collega di Striano, tra i primi casi positivi in Campania. Tampone anche su una donna di Sarno, risultato negativo.

