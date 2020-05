LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROCCAPIEMONTE. Ragazzi per strada, in comitiva, a chiacchierare e a rilassarsi. E le multe che vengono elevate sono molte. Pugno duro dell'amministrazione comunale, a Roccapiemonte. Nella giornata di ieri, gli agenti della polizia municipale guidati dal comandante Graziano Lamanna, insieme ai volontari delle Guardie Ambientali d'Italia, hanno segnalato alle autorità competenti una serie di assembramenti senza il rispetto delle normative sul distanziamento sociale.La polizia municipale ha provveduto ad elevare diverse multe, così come i richiami effettuati laddove necessario. Nel caso specifico, per un'aggregazione di gruppetti di ragazzi sparsi tra Roccapiemonte e le frazioni di Casali e San Potito, sprovvisti di protezione personale e incuranti del rispetto sul distanziamento di almeno due metri. Con la possibilità di effettuare attività motoria, anche se a distanza, da diversi giorni risulta molto più complesso controllare le singole persone per strada., fermi per strada o seduti su di una panchina, a conversare pur essendo vietato. «I cittadini fanno bene a segnalare le infrazioni di persone - ha detto il sindaco Carmine Pagano - che non stanno seguendo le regole imposte dall’emergenza Covid-19 che stiamo vivendo. Non si è capito che questa fase 2, senza la giusta attenzione, è potenzialmente più pericolosa della fase 1. Ho più volte richiamato tutti a tenere comportamenti responsabili e coscienziosi, ma a quanto pare alcuni predicano bene e razzolano male. Chiedo ai genitori dei più giovani di fare massima attenzione ai loro figli e far utilizzare i presidi sanitari previsti. Non tollereremo più atteggiamenti non rispettosi, continuando ad elevare sanzioni come fatto oggi. Abbiamo fatto e stiamo continuando ad effettuare un lavoro straordinario per mantenere Roccapiemonte tra le poche cittadine dove non ci sono stati contagi. Non permetterò che questi sforzi vengano vanificati da pochi scellerati. Chi sarà trovato in strada senza rispettare la distanza di sicurezza e senza mascherina sarà multato. Questo valga come ultimo appello».