Sanzioni amministrative e chiusura provvisoria per due bar. Questo l'esito dei controlli del rispetto delle normative anti Covid da parte delle forze dell'ordine nel fine settimana a Salerno. I controlli si sono concentrati in particolare nelle zone più frequentate del capoluogo salernitano.

In zona Torrione sono stati multati, per il mancato utilizzo della mascherina, due dipendenti di altrettanti esercizi commerciali controllati. Nel centro storico invece si è reso necessario procedere alla chiusura provvisoria per 5 giorni di due bar per la rilevata carenza, all'atto dell'ingresso, del regolamento attestante le adeguate informazioni sulle misure anti coronavirus e per la mancata presenza di prodotti igienizzanti.

Nella tarda serata di venerdì, agenti della Squadra Mobile di Salerno, al termine di un controllo effettuato alla periferia sud di Salerno, hanno trovato nella disponibilità di due pregiudicati salernitani una pistola giocattolo modello 92 calibro 8, priva del tappo rosso di sicurezza ma completa di caricatore e 34 cartucce a salve, nonché un coltello a scatto. Al termine della formalità di rito, i due pregiudicati sono stati denunciati per la violazione penale connessa al porto e detenzione illegale di oggetti atti ad offendere.

