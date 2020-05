LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:40

Un’altra bella notizia sul fronte Coronavirus . È stato il primo dottore e amministratore comunale della Valle dell’Irno, ad ammalarsi del terribile virus. Ora è guarito ed è fuori dal tunnel. Si tratta di, 42 anni, assessore comunale di Fisciano all’urbanistica e al patrimonio nonchè medico in servizio al 118 e al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi di Salerno. Dallo scorso 20 aprile era ricoverato all’ospedale Cotugno di Napoli. Negli ultimi giorni è stato sottoposto a due tamponi naso-faringei, che hanno dato esito negativo. Da ieri mattina, è tornato a casa, nella sua Fisciano.«È stato un grande trauma - dice Scafuri, raccontando la sua esperienza - Ho avuto paura per me, per la mia famiglia. Sono stato molto fortunato perché ho avuto una forma meno violenta del virus. È stata un’esperienza traumatica, che ti segna la vita, è stata anche una lotta psicologica. L’aspetto psicologico della malattia è quello più drammatico perché sei solo, chiuso in una stanza, da cui non puoi uscire. Hai rapporti solo col personale sanitario. Per questo, è molto importante che tutti rispettino le regole, usando mascherine e guanti e rispettando la distanza interpersonale».«Voglio ringraziare - prosegue Scafuri - i medici, gli infermieri, gli addetti alle pulizie dell’ospedale Cotugno. Sono eccezionali per professionalità e umanità. Dalla stanza in cui ero ricoverato, non potevo uscire e così il personale del nosocomio si intratteneva con me anche per fare due chiacchiere, per farmi compagnia. Gli operatori sanitari mostravano sempre un sorriso rassicurante. I medici e gli infermieri del Cotugno sono tra i migliori al mondo e non hanno nulla da invidiare a quelli lombardi».