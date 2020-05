Liberi di uscire, anche se a distanza e con l’obbligo delle mascherine. Da domani riprende la mobilità urbana. Sarà possibile andare a visitare congiunti, ma sarà possibile anche uscire a passeggio a patto che si mantenga la distanza tra le persone. Siamo di fronte a più di un allentamento delle misure di contenimento. Per molti salernitani è la fine della quarantena iniziata lo scorso 10 marzo. Tanta è la voglia di normalità che già da venerdì, in occasione del primo maggio, la città è stata affollata di gente in libera uscita. Molti non hanno atteso domani per cominciare a rifiatare dopo mesi di clausura in casa.



«Ci tengo a raccomandare, ancora una volta, di non abbassare la guardia, continuare a seguire le disposizioni, evitare gli assembramenti e mantenere le distanze», l’appello del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, che invita i salernitani a seguire le regole di distanziamento sociale, indossando la mascherina obbligatoria. La parola d’ordine è responsabilità. L’ultima ordinanza della Regione Campania, firmata dal presidente Vincenzo De Luca, concede in ogni caso più libertà di spostamento ai campani. Da domani i cittadini potranno uscire senza dover osservare i limiti delle fasce orarie (dalle 7 alle 10 e dalle 19 alle 22). Solo per le attività sportive rimane in vigore la fascia oraria tra le 6 e le 8,30 del mattino che viene riservata a quanti intendono svolgere attività sportiva anche con corsa veloce e senza mascherina (jogging), rispettando comunque il distanziamento sociale. © RIPRODUZIONE RISERVATA