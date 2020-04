LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per un bimbo di appena undici giorni di Cava de' Tirreni. Il piccolo, giunto ieri mattina all'ospedale metelliano con sintomi riconducibili a un sospetto contagio da covid-19, è stato poi trasferito al Ruggi, dove è rimasto in isolamento in attesa dell'esito del tampone, che in serata è risultato negativo. Il neonato segue il caso di un bambino salernitano di otto mesi, la cui positività, probabilmente legata a quella del nonno, è stata confermata venerdì sera, dopo l'arrivo al pronto soccorso di via San Leonardo con disturbi respiratori. Attualmente è in convalescenza domiciliare e le sue condizioni di salute non destano preoccupazione. Nel frattempo, in attesa della consegna degli ultimi interventi alla struttura modulare e agli ospedali dedicati, che dovranno consentire la graduale ripresa delle attività chirurgiche e ambulatoriali, sospese nei nosocomi a causa dell'emergenza coronavirus, con la creazione di due ambienti distinti (covid e non covid), la Uil medici chiede l'attivazione di protocolli assistenziali condivisi e di un'autorità scientifica provinciale che coordini tutte le attività.«C'è bisogno di qualcuno che raccordi tutti i livelli assistenziali - sostiene- Non è possibile fare una cosa in ospedale, un'altra sul territorio, un'altra con la continuità assistenziale. C'è bisogno di un unico coordinamento covid. C'è bisogno, poi, anche di nuove linee guida che chiariscano quali sono i criteri dell'osservazione. Non è soltanto il tampone, ma anche l'emocromo, il torace. Questi criteri vanno messi insieme per un atteggiamento uniforme. Adesso abbiamo le strutture, ma ci sono ancora protocolli non condivisi: medicina generale, 118, ospedale. La rete covid deve essere integrata. Bisogna metterli insieme. Anche quelli che stanno nelle case di cura devono essere coordinati». A Salerno il covid center modulare avrà 24 posti di terapia intensiva. Stando al cronoprogramma, se non ci saranno intoppi, la consegna è prevista il 27 aprile prossimo. La struttura ormai è pronta. La metà dei letti è stata già consegnata e nei prossimi giorni dovrebbe giungere il resto delle attrezzature. L'ospedale modulare, oltre ad aumentare la capacità di posti di terapia intensiva in caso di nuovo picco, consentirà di trasferire, insieme al Da Procida, il trattamento dei pazienti covid nelle strutture dedicate, favorendo così il graduale ripristino delle attività ospedaliere sospese a causa dell'emergenza, che dovrebbe iniziare a partire dal prossimo mese. A stretto giro con la consegna del covid-center, se non prima, è prevista anche la fine dei lavori al Da Procida, che permetterà così di chiudere il cerchio nel percorso assistenziale. Il nosocomio di via Calenda, al termine dei lavori, avrà 114 posti letto a intensità di cura crescente, di cui 8 posti di terapia intensiva e 6 di sub intensiva.Torna a sollecitare l'attivazione dell'assistenza domiciliare covid il tribunale del malato. «A fronte dei dati positivi sui contagi, sui ricoveri e sui decessi, proprio ora è il momento di attivare e potenziare le unità specializzate di continuità assistenziale - scrivono- per non ripetere gli errori fatti, seguire i contagiati a domicilio, fare terapie precocemente, seguire i pazienti, praticare esami semplici (ecografie, esami ematici di base) e tenerci pronti per eventuali colpi di coda e restituire dignità e risorse alla medicina territoriale, di comunità e di sorveglianza attiva». Sono diverse, negli ultimi giorni, le segnalazioni giunte da cittadini che sarebbero in attesa da oltre venti giorni per effettuare i tamponi. «Ora basta - tuonano - I cittadini di Salerno vogliono usufruire dell'assistenza domiciliare, di tamponi eseguiti in tempi rapidi e di terapie precoci ed efficaci. Si applichino le normative e le circolari esistenti. Si assuma il personale necessari. Non saranno mai in esubero, visto che in due distretti i medici di medicina territoriale sono solo cinque, compreso un dirigente». Continua, intanto, il trend in discesa dei casi positivi: ieri solo cinque (tra cui una tredicenne) sugli 856 tamponi eseguiti: sono lo 0,58%, la percentuale più bassa mai registrata.