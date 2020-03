LEGGI ANCHE

In attesa dello schieramento dell'esercito, da ieri è scattata auna ulteriore stretta per dissuadere i furbetti dele verificare il rispetto delle disposizioni ministeriali e regionali per il contenimento del Coronavirus . In piena emergenza sanitaria l'obiettivo è disincentivare le uscite non necessarie. Ma soprattutto gli assembramenti pubblici che, in questa fase di picco dei contagi, possono rappresentare un ulteriore ostacolo al contenimento. Per questo il Comune ha dato mandato alla polizia municipale di transennare e delimitare con nastro segnaletico tutte le panchine pubbliche della città. Sì, capito bene. Tutte le panchine che sono presenti per la città non possono essere più utilizzate. Insomma, l'amministrazione ha chiesto ai vigili urbani il pugno di ferro. La delimitazione delle panchine ha preso il via da Pastena ed è proseguita fino al centro della città. «È un modo per scoraggiare chiunque volesse sedersi in pubblico»: fanno sapere dal comando di via Dei Carrari.Vietato quindi sedersi in strada. Il provvedimento si è reso disponibile dopo i casi di segnalazioni di persone, soprattutto anziani, che di mattina sceglievano di trascorrere il tempo sedendosi in piazza o in viali alberati sulle panchine. I casi erano stati segnalati a Fratte nella piazza centrale, sul Carmine, in piazza Sinno, a piazza San Francesco, e lungo le panchine di via Posidonia. Dopo la dura stretta del governatore De Luca che ha proibito le uscite per fare jogging e attività fisica sul Lungomare, anche trascorrere qualche minuto seduto su una panchina è vietato. Quei minuti possono essere decisivi per arrestare il contagio in una fase della epidemia in cui il distanziamento sociale è d'obbligo.IL BILANCIOLa giornata di ieri è stata molto intensa. Il bilancio è di 180 persone controllate, più di 7 ogni ora: i vigili hanno provveduto a verificare il possesso delle autocertificazioni necessarie per uscire di casa. Per 5 persone è scattata la denuncia per inottemperanza al decreto del Governo sulle misure di anti assembramento: sale così a 25 il numero delle persone denunciate nel capoluogo dal 10 marzo. Tensione ieri mattina al supermercato di via Fiume dove una persona non rispettava la distanza di sicurezza interpersonale: sul posto su richiesta dei residenti è giunta una pattuglia del nucleo motociclisti dei vigili che ha fermato l'uomo non senza difficoltà. Le persone presenti erano preoccupate e hanno applaudito gli agenti per l'intervento. L'uomo è stato fermato e condotto al comando ed è stato denunciato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. La giornata di controlli intensificati è iniziata anche con un elicottero dei carabinieri che ha sorvolato le strade del capoluogo per buona parte della mattinata. I controlli si sono intensificati, soprattutto dopo l'ok ottenuto dal presidente della giunta regionale De Luca per l'invio di un primo contingente dell'esercito per presidiare anche il capoluogo. «Sul Lungomare c'è più rispetto delle regole, ed è sicuramente un buon risultato dichiara l'assessore alla mobilità, Domenico De Maio le presenze sul lungomare sono rientrate, questo sta a significare che c'è una prima risposta positiva da parte della utenza». Se sul fronte delle uscite per attività fisica si registra un calo, resta da risolvere il problema delle troppe uscite giornaliere per fare la spesa. «La maggior parte degli assembramenti in strada si registrano in prossimità dei supermercati dice De Maio invitiamo l'utenza a uscire il meno possibile e di far fare la spesa solo a una persona per famiglia».I SUPERMERCATILunghe code all'ingresso dei supermercati. Molta gente si è detta preoccupata dopo le ipotesi di una stretta al vaglio del governo anche sulla gestione delle rivendite alimentari. Al supermercato di via Posidonia, uno dei più frequentati della zona orientale, alle 10 la coda si articolava su due marciapiedi, con tempi di ingresso superiori ad un'ora. Stessa scena al vicino supermercato di via Volontari della Libertà con un'altra lunga coda. Le file ai supermercati si sono registrate a via Fiume, a Mercatello, a Mariconda e in centro. «Ho impiegato quaranta minuti per fare la spesa, mi ritengono fortunato», dice Raffaele, un giovane sui trent'anni di Torrione.© RIPRODUZIONE RISERVATA