Ultimo aggiornamento: 20:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel giorno di Pasqua, il Coronavirus fa un’altra vittima, la quarta a, città capofila della Valle dell’Irno. Dopo il decesso di due anziani (83 e 71 anni) e di un dipendente 50enne di una società multinazionale attiva nel settore chimico, il Covid-19 ha causato la morte anche di, originario del Montorese (provincia di Avellino), ma residente con la compagna a Pandola, frazione del Comune sanseverinese. L’uomo è spirato oggi pomeriggio presso l’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove era ricoverato. Sembra che non avesse patologie pregresse.Dunque, Mercato San Severino sta pagando, in termini di vite umane, un prezzo altissimo alla pandemia in atto. A parte il dato drammatico dei decessi, a San Severino si registrano, al momento, anche sei contagiati: tre ricoverati in ospedale e tre in cura a casa. A ciò si aggiungono anche trentanove persone in quarantena. Nel resto della Valle dell’Irno, la situazione è la seguente: cinque contagiati a Baronissi, due a Pellezzano, quattro a Fisciano, uno a Bracigliano. E’ di pochi giorni fa, però, la bella notizia di due guarigioni, che hanno riguardato una donna di Fisciano e un uomo di Baronissi.