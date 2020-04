LEGGI ANCHE

Attimi di panico all'ospedale di Eboli, dove una donna ha fatto momentaneamente perdere le sue tracce dopo aver saputo di essere positiva al coronavirus.. Tramite i suoi familiari, i militari hanno recuperato il numero di telefono della donna e l'hanno contattata, appurando che quest'ultima era ancora all'interno dell'ospedale. Dopo averla trovata, i medici sono riusciti a tranquillizzarla e a prepararla per il necessario ricovero. Sono in corso accertamenti per verificare se, nei pochi minuti di «fuga», la donna sia entrata in contatto con pazienti o personale sanitario.