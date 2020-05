LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 09:42

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il coronavirus torna ad uccidere nel Salernitano. A sette giorni dall’ultimo decesso nella provincia di Salerno (una donna di 58 anni di Scafati), è arrivata, nel pomeriggio di ieri, la notizia della 65esima vittima della provincia di Salerno per Covid-19. A perdere la vita Angela, una 75enne di Pontecagnano Faiano che da tempo era ricoverata - da ultimo all’ospedale «Giovanni da Procida» di Salerno - per via di una serie di patologie pregresse che hanno reso preoccupante il quadro clinico sin dall’inizio. La donna, peraltro, era anche affetta dal morbo di Alzheimer e da tempo non si nutriva autonomamente. Una notizia tragica, dunque, che ferma per un giorno la speranza di un ritorno alla normalità grazie al calo generalizzato dei contagi. Dei 64 decessi registrati fino all’altroieri dall’Asl Salerno, infatti, la stragrande maggioranza era avvenuta nei giorni caldi e caldissimi dei picchi epidemici. Tra fine marzo e aprile. A maggio, finora, le vittime sono due. Con la speranza di non veder allungare il triste elenco.A dare l’annuncio alla cittadinanza della morte della 75enne è stato il sindaco di Pontecagnano Faiano,, nel tardo pomeriggio di ieri: «Abbraccio i familiari della vittima: a loro va il cordoglio di tutta la comunità di Pontecagnano Faiano. I contagi in discesa non ci devono fare abbassare la guardia. La fase due va affrontata con grande senso civico e tali episodi ci devono far riflettere sulla necessità di porre massima attenzione sui protocolli di sicurezza». La 75enne è la seconda vittima del Coronavirus sul territorio di Pontecagnano Faiano dopo Anna Maria Falcone, 67enne deceduta lo scorso 19 aprile per le complicanze sopraggiunte a seguito del contagio e di un quadro compromesso da patologie pregresse.