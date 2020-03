Questa notte alcune persone sono arrivate al Pronto soccorso di Polla da Roccadaspide e hanno chiesto di far ricoverare una donna con problemi respiratori. Il personale sanitario ha optato per far ricoverare la donna in un reparto di Rianimazione contumaciale (con isolamento), a questo punto alcuni parenti hanno reagito in modo agitato e sfondato la porta del Pronto soccorso, decisivo l'intervento della guardia giurata per calmare gli animi. La donna è stata quindi ricoverata in una zona isolata e sottoposta a tampone per capire se affetta da Coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA