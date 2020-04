LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È una situazione preoccupante quella che si vive ad Auletta, nella zona del Tanagro, uno dei cinque paesi in quarantena. Il sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, già positivo al Coronavirus, in una commovente diretta su Facebook ha annunciato che anche sua madre è risultata positiva.Già era noto che anche il vicesindaco fosse positivo (è ricoverato in miglioramento nel reparto Covid-19 di polla). Il primo cittadino ha annunciato oggi che pure un dipendente comunale è positivo.