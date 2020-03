«Cittadini, segnalate ai vigili urbani l'arrivo di persone provenienti da altri Paesi o città». È l'appello lanciato dal sindaco di Maiori, Antonio Capone, agli abitanti di uno dei comuni simbolo della Costiera Amalfitana, ai quali garantisce l'anonimato.

Capone incita i concittadini maioresi a »un ulteriore sforzo« ribandendo la necessità di »restare a casa«, e sottolinea il bisogno di »una forte collaborazione da parte di tutti i cittadini nel segnalare ai vigili urbani l'arrivo a Maiori di persone, provenienti da altri Paesi o città, in condomini o abitazioni per gli accertamenti nei termini di legge e per limitare al massimo gli spostamenti. Non abbiate timore di farlo - aggiunge Capone - la segnalazione resterà anonima ma tutelerete la cittadinanza. Siate le sentinelle a difesa di Maiori e dei maioresi. Bisogna rispettare le ordinanze, solo così potremo cautelarci dai contagi«, conclude.



