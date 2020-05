Continua il boom dei guariti, che sorpassano i positivi nel salernitano. Dall’ultimo report dell’Asl, aggiornato all’8 maggio, risulta che le persone uscite dall’incubo sono attualmente 317, contro i 287 ancora alle prese col covid-19. Un numero importante, consolidato anche dalla contestuale riduzione dei pazienti ricoverati nei reparti ospedalieri, che testimonia lo scatto in avanti contro il virus, dopo la dura risalita che ha consentito di accorciare prima il ritardo e poi di avviare il «tentativo di fuga» verso la vetta. E anche ieri zero positivi sui 273 tamponi esaminati. I dati confortanti, come evidenziato anche dalle due aziende sanitarie salernitane, non devono indurre, però, ad abbassare la guardia.



Negli ultimi 10 giorni, si sono registrati appena 3 tamponi positivi. Più in generale, è dal 22 aprile che la percentuale dei nuovi casi, rispetto ai test effettuati nello stesso giorno, non supera l’1 per cento

© RIPRODUZIONE RISERVATA