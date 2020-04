Un altro caso di positività ad Angri, ora sono 20. Il sindaco Cosimo Ferraioli sta valutando la possibilità di una maggiore stretta sulle misure di contenimento, con la possibilità di estendere il principio della turnazione alfabetica, già in vigore per la spesa e l’acquisto dei farmaci, anche per l’accesso alle rivendite di tabacchi. Ieri mattina gli agenti della polizia locale, coordinati dal comandante Anna Galasso, hanno effettuato un sopralluogo per l’eventuale chiusura dell’area del Chianiello. Ultimo aggiornamento: 07:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA