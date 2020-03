© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante i decessi, i numeri che aumentano con le circa trentamila persone positive al Coronavirus e nonostante i continui appelli di Governo e amministratori a restare chiusi in casa, ancora troppa gente si vede tra le strade non per servizi essenziali. Così le onoranze funebri di Polla,, ha ideato una campagna di sensibilizzazione choc: «Puoi scegliere se restare chiuso in casa per pochi giorni o in una cassa per sempre», il tutto con la bara in bella vista come monito a chi continua a trasgredire le regole di questo periodo per fronteggiare la diffusione del virus.