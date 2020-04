«Sono bloccato in Sud Africa. Qui chi esce viene colpito da proiettili di gomma. Abbiamo visto le immagini in tv. Io sono certamente un privilegiato: vivo a Johannesburg in una villa con un parco stupendo, ma mi manca la libertà e soprattutto mi mancano Cava e i cavesi». A parlare è l’avvocato Alfonso Senatore che racconta, tutto di un fiato, la sua quarantena a più di dodicimila chilometri di distanza dai suoi affetti. «Sono arrivato in Sud Africa il primo marzo per lavoro. Dovevo occuparmi di alcune aziende di mia moglie sudafricana. Non sono venuto in vacanza, anche se qui è iniziato l’autunno ugualmente caldo e assolato. Un clima stupendo. Ma mi sono trovato bloccato come lo è tutto il mondo».



Senatore spiega come in sud Africa l'emergenza coronavirus sia meno tragica rispetto all'Italia, anche grazie a misure molto severe: «La situazione al momento è abbastanza sotto controllo - continua - L'ottimo presidente Cyril Ramaphosa ha bloccato tutto e siamo arrivati a solo 250 morti e 2300 infetti. Ha fatto intervenire l' esercito rinchiudendo tutti nelle Township, con ordine di sparare contro chi tenta di uscire con proiettili di gomma che comunque fanno male e soprattutto tengono a casa i malintenzionati. Tutti percepiscono la paga garantendo l'ordine sociale. Nei negozi alimentari sono vietati tutti i generi non indispensabili oltre all'alcol e al tabacco. Naturalmente i voli sono tutti sospesi. Temono che ci possa essere un aumento a settembre, inizio inverno».