Gradita sorpresa ieri sera per i residenti di Teggiano e anche del Vallo di Diano. Il castello di Teggiano che domina su tutto il comprensorio infatti si è tinto di verde bianco e rosso, i colori della bandiera italiana. Un'idea di Roberto Lupo subito supportata dalla proprietaria dell'antico castello teggianese, Gisella Macchiaroli.

"Volevamo darvi un segnale di ripresa - ha scritto Lupo . e volevamo farlo nel modo che ci riesce meglio! Abbiamo così pensato di illuminare con il tricolore una parete e l’entrata del magnifico Castello Macchiaroli a Teggiano, un pezzo di storia per il Nostro paese e per il Vallo di Diano, che colorato come la bandiera italiana possa essere il simbolo di un’Italia che resiste e di un’Italia che si rialzerà più forte di prima".

