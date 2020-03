Test positivo per la moglie del pensionato 76enne di Bellizzi deceduto per coronavirus. Il responso è giunto in serata e la donna continuerà la quarantena che aveva iniziato nei giorni scorsi dopo il decesso del marito. Negativi i test per il figlio dell'anziano e un nipote. Domani si conosceranno gli esisti di molti altri tamponi riguardanti le persone che hanno avuto contatti con l'uomo deceduto tra cui quelle dei parteceipanti ad un ritiro spirituale avvenuto a fine febbraio ad Atena Lucana dove si era recato anche l'anaizno deceduto. © RIPRODUZIONE RISERVATA