Mascherine presentate come Ffp2, prive dei requisiti di legge e a prezzo eccessivo rispetto a quello di mercato. Per questa ragione, sono stati denunciati per frode in commercio due farmacisti. L’operazione è stata condotta in una farmacia dai carabinieri di Nocera Inferiore, agli ordini del tenente colonnello Rosario Di Gangi, giovedì scorso. L’attività commerciale è situata in pieno centro. Il blitz dei militari, finalizzato al rispetto delle norme introdotte per salvaguardare la pubblica incolumità dall’emergenza da Covid-19, è scattato dopo alcune segnalazioni che riferivano di mascherine monouso vendute a prezzi differenti, appartenenti alla categoria Ffp2.



Secondo le accuse della Procura, i gestori della farmacia, avrebbero commercializzato a prezzo maggiorato una partita di mascherine di tipo chirurgico recanti sulla confezione la dicitura Ffp2, ma in realtà prive dei requisiti richiesti. Le indagini dei carabinieri non sono però concluse: si cercherà di approfondire se ci sia il coinvolgimento di altri soggetti nella vicenda. Dopo aver raccolto le segnalazioni, i militari si erano diretti nell’attività commerciale, per dare riscontro a quanto recepito in precedenza. © RIPRODUZIONE RISERVATA