«Se fossi stata un cuoco avrei cucinato per tutti, ma sono una fotografa, e l’unica cosa che potevo fare per ricompensare il grande lavoro di un reparto d’ospedale nel quale sono ricoverata era un album». Sessantanove gli scatti di Serena Sammarco racchiusi nella cartella «Gli angeli col camice bianco», immagini a colori e in bianco e nero che ritraggono corridoi, macchinari, medicinali, letti, uomini e donne senza capelli, mani che stringono un rosario, angoli di cielo dalla propria stanza di degenza, la moka sui fornelli, madonnine a cui pregare e soprattutto loro, il personale medico in mascherina. Nonostante il loro volto sia coperto, dagli occhi traspare un grande sorriso, simbolo di una speranza doppia da trasmettere ai loro pazienti: sconfiggere il tumore e debellare il Covid 19.



Serena è ricoverata da dieci giorni presso l’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica Universitaria del Ruggi, diretta dal professore Stefano Pepe. Deve fare degli accertamenti prima di procedere con il terzo ciclo di chemio. «Ho pensato di raccontare il lavoro che fanno tutti gli operatori sanitari del reparto di oncologia – spiega – lasciando parlare le mie immagini che ho raccolto con la mia fedele macchina fotografica». In quell’album così ricco di dettagli e sfumature si percepisce silenzio e solitudine, ma anche positività e amicizia. La nostra fotografa lotta da due anni contro il tumore, l’operazione non è bastata a debellarlo. Ma non per questo si dà per vinta, tantomeno vuole essere compatita. «Non ho fotografato per visibilità – dice – né per dire agli altri dove mi trovo e perché. Ho scattato perché è l’unica cosa che posso fare, che mi fa stare bene, anche se a letto». © RIPRODUZIONE RISERVATA