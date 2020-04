Un venerdì 17 in chiaroscuro per il Vallo di Diano nel quadro del bilancio Coronavirus. Infatti con tre nuove persone risultate contagiate sono 150 le i positivi nel comprensorio dall’inizio dell’emergenza a ieri. Sala Consilina - il comune capofila - con due nuovi positivi (due donne) è il paese più colpito con 77 persone contagiate dal Covid-19. Un numero lievitato molto anche per la presenza di circa 40 contagiati tra ospiti e operatori dell’Istituto Juventus di Sala Consilina: otto di loro, purtroppo, si ricorderà hanno perso la vita, mentre gli altri 26 sono curati nel Campolongo hospital di Eboli.



E una buona notizia arriva proprio dalla clinica privata ebolitana, nove anziani infatti hanno avuto il primo tampone negativo, primo passo verso la piena guarigione. Sono costantemente monitorati anche dal Dipartimento di Prevenzione del Vallo di Diano diretto dalla dottoressa Rosa D’Alvano: sono migliaia i tamponi fatti esaminare per la ricerca epidemiologica effettuati dall’equipe valdianese oltre alla vigilanza attiva – in essere - per le centinaia di persone in quarantena nel Vallo di Diano. © RIPRODUZIONE RISERVATA