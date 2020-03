Troppa attività all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania alle prese con l’emergenza Coronavirus, non c’è tempo per uscire a mangiare un boccone. Ci ha pensato la pizzeria del posto.

Qualche sera fa il bel gesto di generosità con la consegna di dieci pizze al personale in servizio al Pronto Soccorso.

In un’epoca in cui i contatti vanno limitati e viene caldamente suggerito di mantenere le distanze, anche il più piccolo gesto di solidarietà si trasforma in un comportamento da lodare, divulgare e, perché no, anche da imitare.

La pizzeria Eden ha trovato un modo concreto per sostenere i medici e gli infermieri del San Luca che da giorni stanno fronteggiando in prima linea l’emergenza coronavirus, e regalargli qualche minuto di normalità.

«Un piccolo pensiero per i nostri angeli custodi: stanno facendo il massimo e questo mi sembrava il minimo che potessi fare per sostenerli». E i ringraziamenti non sono mancati. Decine di messaggi sono arrivati alla pagina social del locale, come sul cellulare dei titolari della pizzeria. Bravi

